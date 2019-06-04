«تراحم حائل» تفرج عن 37 سجينًا يمثلون الدفعتين الأولى والثانية من المُفرج عنهم

أفرجت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمُفرج عنهم وأسرهم بمنطقة حائل «تراحم حائل»، عن 37 سجينًا يمثلون الدفعتين الأولى والثانية من المُفرج عنهم، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع محكمة التنفيذ وإدارة السجون بالمنطقة.

وكانت «تراحم حائل»، بتوجيه من الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الرئيس الفخري للجنة، عملت على إطلاق حملة «تفريج كربة»، تحت شعار «أسر السجناء لا ذنب لهم.. فلنكن سندًا لهم»، وذلك في 23 من شهر رمضان المبارك، وأطلق الحملة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نيابة عن أمير المنطقة، بمشاركة وحضور جمع من أهالي المنطقة ورجال الأعمال والإعلاميين.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمُفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة «تراحم حائل» راضي بن سنيد الشمري، شكره للأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز على دعمه المتواصل للجنة، وللأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل، على إطلاق الحملة في عامها الثالث نيابة عن أمير المنطقة، مقدمًا الشكر والتقدير للمشاركين في الحملة كافة، الذين أسهموا في دعم الحملة والإفراج عن السجناء.

ونوه الشمري بأعضاء ومنسوبي لجنة «تراحم حائل»، الذين بذلوا جهودًا كبيرة لإنجاح الحملة وإظهار أعمال اللجنة بالشكل المأمول؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة، بما يخدم السجناء والمُفرج عنهم وأفراد أسرهم.