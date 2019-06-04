بالصور.. أمير جازان يبحث مع وكيل وزير الطاقة أسباب انقطاع الكهرباء بالمنطقة

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بقصره بمدينة جيزان، مساء أمس الإثنين، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليًا.

وفي بداية اللقاء، أكد أمير منطقة جازان، أن عقد اللقاء والجولة التي يقوم بها وكيل وزارة الطاقة، تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين؛ لمتابعة ومناقشة أسباب انقطاع خدمة الكهرباء بمنطقة جازان، والخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة لأهالي المنطقة، والسعي الدائم لتوفير أفضل الخدمات في مجال الطاقة والكهرباء، راجيًا العون والتوفيق للجميع .

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود والخدمات، التي تقدمها وزارة الطاقة والمشروعات، التي تنفذها بالمنطقة، والعمل على تلافي انقطاعات التيار الكهربائي مستقبلًا، موجهًا سموه بأهمية مضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات أفضل، بما يلبي احتياجات الأهالي من الكهرباء، التي تخدم المشروعات التنموية والمواقع الحيوية بالمنطقة .

من جانبه، أكد الدكتور العبادي دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، مُعربًا عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان ونائبه، على دعمهما ومتابعتهما لمشروعات خدمات الوزارة بالمنطقة .

كما تم خلال اللقاء، بحث احتياجات منطقة جازان من التوسع بالمشروعات والخدمات وسبل تطويرها، التي تقدمها الوزارة بمنطقة جازان لأبناء المنطقة والمقيمين بها، والأعمال والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والسبل الكفيلة بتسريع إنجاز المشروعات.