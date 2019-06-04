عاجل-خادم الحرمين الشريفين يصل جدة قادما من مكة المكرمة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى محافظة جدة، قادما من مكة المكرمة، بعد أن قضى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.
وكان في وداعه، بقصر الصفا، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.
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