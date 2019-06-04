ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الديوان الملكي بقصر الصفا كان في استقباله، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ووزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ونائب أمير منطقة الرياض، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.
كما استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة بعيد الفطر المبارك، وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين بالمسجد الحرام ويستقبل المهنئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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