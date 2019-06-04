

جيزان 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، بزيارة لأطفال دار التربية الاجتماعية للبنين بجازان التابعة لفرع وزارة التنمية و الشؤون الإجتماعية بجازان ، قدم خلالها التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع باليمن والخيرات.

وقدم سمو نائب أمير منطقة جازان باقات الورود والهدايا لأطفال الدار بهذه المناسبة.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح مفصل من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي عن الخدمات التي يقدمها الدار للنزلاء من الأيتام ، والدور الذي يقوم به في كفالة الأيتام والمعونات المالية المقدمة لهم.

// انتهى //

10:53ت م

0047





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان يعايد أطفال دار التربية الاجتماعية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.