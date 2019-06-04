السعودية اليوم / بمناسبة عيد الفطر سمو أمير منطقة القصيم يستقبل المهنئين



بريدة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

‪ونوه سموه بالجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة - أيدها الله - منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في عمارة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مشيداً بجهود رجال الأمن في خدمة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة؛ ليؤدي المعتمرون والزائرون نسكهم براحة ويسر واطمئنان، وبتسخير الإمكانات كافة في نجاح قمم مكة المكرمة .

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم، في قصره بمدينة بريدة بعد صلاة العيد اليوم، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء مجلس المنطقة والأهالي، وجمعٌ من المواطنين ومديرو الإدارات الحكومية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد بادلهم سموه التهنئة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم.

وتناول الجميع طعام إفطار العيد على مائدة سموه‪ .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووكلاء الإمارة.

// انتهى //

10:47ت م

0042



بريدة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، واصلاً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح القمم الثلاث التي عقدت مؤخراً في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام، داعياً الله أن يديم على بلادنا عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.‪ونوه سموه بالجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة - أيدها الله - منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في عمارة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مشيداً بجهود رجال الأمن في خدمة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة؛ ليؤدي المعتمرون والزائرون نسكهم براحة ويسر واطمئنان، وبتسخير الإمكانات كافة في نجاح قمم مكة المكرمة .جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم، في قصره بمدينة بريدة بعد صلاة العيد اليوم، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء مجلس المنطقة والأهالي، وجمعٌ من المواطنين ومديرو الإدارات الحكومية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.وقد بادلهم سموه التهنئة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم.وتناول الجميع طعام إفطار العيد على مائدة سموه‪ .حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووكلاء الإمارة.// انتهى //10:47ت م0042

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