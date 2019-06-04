السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يعايد رئيسي المحكمتين العامة والإدارية ولجنة إصلاح ذات البين



عرعر 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بزيارات معايدة لرئيس المحكمة العامة بعرعر الدكتور خالد الجنيدي, ولرئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة عبدالله بن صالح المحيميد, ولرئيس لجنة إصلاح ذات البين الدكتور محمد أبا الخيل، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخيرات.

وأعربوا عن تهنئتهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية بهذه المناسبة، مثمنين هذه الزيارة التي تأتي في إطار التواصل الدائم بين القيادة وأبناء هذا الوطن الغالي, داعين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية وهم ينعمون بالأمن والأمان والطمأنينة.

// انتهى //

10:35ت م

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