السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك



أبها 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة عسير اليوم، في صالة الاحتفالات الرئيسة بحي الخالدية في أبها، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة والقضاة ومنسوبي وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات والضباط ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة والمجلس البلدي.

// انتهى //

10:10ت م

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أبها 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وتقدمها في ظل القيادة الرشيدة.جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة عسير اليوم، في صالة الاحتفالات الرئيسة بحي الخالدية في أبها، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة والقضاة ومنسوبي وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات والضباط ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة والمجلس البلدي.// انتهى //10:10ت م0036

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