السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف والأمير أحمد بن فهد يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك



الدمام 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ،بمقر الإمارة بالدمام اليوم،جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك .

حضر الاستقبال عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي .

// انتهى //

09:45ت م

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