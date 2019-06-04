السعودية اليوم / بمناسبة عيد الفطر المبارك .. سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المهنئين

عرعر 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ،أصحاب المعالي ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ والعمد والمسؤولين وجمعاً من أهالي المنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك .
وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع.
وتناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.
// انتهى //
09:15ت م
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