، خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل إلى جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن قضى العشرَ الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم، مكة المكرمة، بعد أن قضى -حفظه الله- العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في وداعه -رعاه الله- بقصر الصفا: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى محافظة جدة في وقت لاحق اليوم.