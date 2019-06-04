، هيئة كبار العلماء تهنّئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك ،

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رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ وللشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: "إننا إذ نهنئ القيادة والوطن والأمة بهذه المناسبة العظيمة، فإننا نشكر الله تعالى أن منّ علينا وعلى المسلمين بإتمام صيام هذا الشهر في أجواء إيمانية، وما يسّر سبحانه من خدمات جليلة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم"، سائلين الله تعالى أن يعيده على بلادنا قيادةً وشعبًا وسائر بلاد المسلمين باليمن والخير والبركات.
هيئة كبار العلماء تهنّئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المباركصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04
رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ وللشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: "إننا إذ نهنئ القيادة والوطن والأمة بهذه المناسبة العظيمة، فإننا نشكر الله تعالى أن منّ علينا وعلى المسلمين بإتمام صيام هذا الشهر في أجواء إيمانية، وما يسّر سبحانه من خدمات جليلة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم"، سائلين الله تعالى أن يعيده على بلادنا قيادةً وشعبًا وسائر بلاد المسلمين باليمن والخير والبركات.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
09:06 AM
الماجد: نشكر الله أن منّ علينا وعلى المسلمين بإتمام صيام هذا الشهر
رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ وللشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: "إننا إذ نهنئ القيادة والوطن والأمة بهذه المناسبة العظيمة، فإننا نشكر الله تعالى أن منّ علينا وعلى المسلمين بإتمام صيام هذا الشهر في أجواء إيمانية، وما يسّر سبحانه من خدمات جليلة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم"، سائلين الله تعالى أن يعيده على بلادنا قيادةً وشعبًا وسائر بلاد المسلمين باليمن والخير والبركات.
، هيئة كبار العلماء تهنّئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك ،
المصدر : الخليج 365
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