، الملك يهنئ بعيد الفطر مُغَرّدًا من جوار بيت الله الحرام: تقبل الله منا ومنكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: كل عام وأنتم ووطنُنا الغالي وأُمّتانا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير

هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المسلمين بالمملكة وجميع بقاع الأرض بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال -حفظه الله- عبر حسابه في "تويتر" صباح اليوم: أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتانا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.

وكان خادم الحرمين الشريفين، قد أدى في مكة المكرمة صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين، الذين اكتظّ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ولدى وصول خادم الحرمين الديوانَ الملكي بقصر الصفا، كان في استقباله ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وعدد من الأمراء والمسؤولين.