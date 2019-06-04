، الملك يهنئ بعيد الفطر مُغَرّدًا من جوار بيت الله الحرام: تقبل الله منا ومنكم ،

- 1/2
- 2/2
هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المسلمين بالمملكة وجميع بقاع الأرض بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال -حفظه الله- عبر حسابه في "تويتر" صباح اليوم: أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتانا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.
وكان خادم الحرمين الشريفين، قد أدى في مكة المكرمة صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين، الذين اكتظّ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ولدى وصول خادم الحرمين الديوانَ الملكي بقصر الصفا، كان في استقباله ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وعدد من الأمراء والمسؤولين.
الملك يهنئ بعيد الفطر مُغَرّدًا من جوار بيت الله الحرام: تقبل الله منا ومنكمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04
هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المسلمين بالمملكة وجميع بقاع الأرض بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال -حفظه الله- عبر حسابه في "تويتر" صباح اليوم: أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتانا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.
وكان خادم الحرمين الشريفين، قد أدى في مكة المكرمة صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين، الذين اكتظّ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ولدى وصول خادم الحرمين الديوانَ الملكي بقصر الصفا، كان في استقباله ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وعدد من الأمراء والمسؤولين.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
08:59 AM
قال: كل عام وأنتم ووطنُنا الغالي وأُمّتانا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير
هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المسلمين بالمملكة وجميع بقاع الأرض بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال -حفظه الله- عبر حسابه في "تويتر" صباح اليوم: أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتانا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.
وكان خادم الحرمين الشريفين، قد أدى في مكة المكرمة صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين، الذين اكتظّ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ولدى وصول خادم الحرمين الديوانَ الملكي بقصر الصفا، كان في استقباله ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وعدد من الأمراء والمسؤولين.
، الملك يهنئ بعيد الفطر مُغَرّدًا من جوار بيت الله الحرام: تقبل الله منا ومنكم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يهنئ بعيد الفطر مُغَرّدًا من جوار بيت الله الحرام: تقبل الله منا ومنكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.