، "أئمة مسلمي أستراليا" يعلن غدًا الأربعاء أول أيام العيد ،

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صام مبتعثو أستراليا، اليوم الثلاثاء 4 يونيو، مكملين بذلك صيام شهر رمضان بواقع ثلاثين يومًا؛ امتثالًا لقرار المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا، الذي أعلن أن اليوم الثلاثاء 4 يونيو، هو آخر يوم في شهر رمضان، ويوم غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو من العام 2019.
ويحتفل مواطنو المملكة اليوم الثلاثاء بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ، بعد إعلان المحكمة العامة أن أمس الاثنين هو آخر يوم من شهر رمضان، واليوم الثلاثاء 4 يونيو هو غرة شوال من عام 1440هـ.
واجتمع المجلس الفيدرالي برئاسة كبير مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد، وأكد أنه بعد المشاورة مع الكثير من العلماء المسلمين في كافة ولايات القارة الأسترالية؛ فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك، وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم؛ فقد تحقق أن رؤية الهلال بعد غروب شمس أمس الاثنين الموافق 3 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان من العام 1440هـ، مستحيلة؛ حيث يولد الهلال أمس الاثنين عند الثامنة مساءً، أي بعد غروب الشمس بثلاث ساعات تقريبًا، ومن ثم يكون اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان 1440هـ.
"أئمة مسلمي أستراليا" يعلن غدًا الأربعاء أول أيام العيدسويد الحارثي الخليج 365 2019-06-04
صام مبتعثو أستراليا، اليوم الثلاثاء 4 يونيو، مكملين بذلك صيام شهر رمضان بواقع ثلاثين يومًا؛ امتثالًا لقرار المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا، الذي أعلن أن اليوم الثلاثاء 4 يونيو، هو آخر يوم في شهر رمضان، ويوم غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو من العام 2019.
ويحتفل مواطنو المملكة اليوم الثلاثاء بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ، بعد إعلان المحكمة العامة أن أمس الاثنين هو آخر يوم من شهر رمضان، واليوم الثلاثاء 4 يونيو هو غرة شوال من عام 1440هـ.
واجتمع المجلس الفيدرالي برئاسة كبير مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد، وأكد أنه بعد المشاورة مع الكثير من العلماء المسلمين في كافة ولايات القارة الأسترالية؛ فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك، وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم؛ فقد تحقق أن رؤية الهلال بعد غروب شمس أمس الاثنين الموافق 3 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان من العام 1440هـ، مستحيلة؛ حيث يولد الهلال أمس الاثنين عند الثامنة مساءً، أي بعد غروب الشمس بثلاث ساعات تقريبًا، ومن ثم يكون اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان 1440هـ.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
08:55 AM
المبتعثون يصومون اليوم امتثالًا لقرار المجلس الفيدرالي
صام مبتعثو أستراليا، اليوم الثلاثاء 4 يونيو، مكملين بذلك صيام شهر رمضان بواقع ثلاثين يومًا؛ امتثالًا لقرار المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا، الذي أعلن أن اليوم الثلاثاء 4 يونيو، هو آخر يوم في شهر رمضان، ويوم غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو من العام 2019.
ويحتفل مواطنو المملكة اليوم الثلاثاء بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ، بعد إعلان المحكمة العامة أن أمس الاثنين هو آخر يوم من شهر رمضان، واليوم الثلاثاء 4 يونيو هو غرة شوال من عام 1440هـ.
واجتمع المجلس الفيدرالي برئاسة كبير مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد، وأكد أنه بعد المشاورة مع الكثير من العلماء المسلمين في كافة ولايات القارة الأسترالية؛ فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك، وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم؛ فقد تحقق أن رؤية الهلال بعد غروب شمس أمس الاثنين الموافق 3 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان من العام 1440هـ، مستحيلة؛ حيث يولد الهلال أمس الاثنين عند الثامنة مساءً، أي بعد غروب الشمس بثلاث ساعات تقريبًا، ومن ثم يكون اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان 1440هـ.
، "أئمة مسلمي أستراليا" يعلن غدًا الأربعاء أول أيام العيد ،
المصدر : الخليج 365
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