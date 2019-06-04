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تصوير - عمار الأحمدي
رصدت عدسة "الخليج 365" مشهدًا مهيبًا لآلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في "مسجد قباء"، الذي شهد كثافة حضور منذ ساعات الفجر الأولى.
وامتلأت أروقة وساحات المسجد والشوارع المؤدية له بالمصلين، وسط استنفار كل القطاعات لمتابعة المساجد والجوامع التي تقام فيها "صلاة العيد"؛ وذلك حرصًا على سلامة المصلين.
وبذل مرور منطقة المدينة المنورة، جهودًا كبيرة في تنظيم حركة المرور من وإلى مسجد قباء، كذلك في جميع الطرق والشوارع التي شهدت كثافة مركبات؛ وخاصة المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.
في مشهد مهيب.. شاهد آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد بمسجد قباء في المدينة المنورة
تصوير - عمار الأحمدي
رصدت عدسة "الخليج 365" مشهدًا مهيبًا لآلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في "مسجد قباء"، الذي شهد كثافة حضور منذ ساعات الفجر الأولى.
وامتلأت أروقة وساحات المسجد والشوارع المؤدية له بالمصلين، وسط استنفار كل القطاعات لمتابعة المساجد والجوامع التي تقام فيها "صلاة العيد"؛ وذلك حرصًا على سلامة المصلين.
وبذل مرور منطقة المدينة المنورة، جهودًا كبيرة في تنظيم حركة المرور من وإلى مسجد قباء، كذلك في جميع الطرق والشوارع التي شهدت كثافة مركبات؛ وخاصة المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
08:37 AM
صور رصدتها "الخليج 365".. وسط جهود جبارة في تنظيم حركة المرور التي شهدت كثافة عالية
تصوير - عمار الأحمدي
رصدت عدسة "الخليج 365" مشهدًا مهيبًا لآلاف المصلين يؤدون صلاة العيد في "مسجد قباء"، الذي شهد كثافة حضور منذ ساعات الفجر الأولى.
وامتلأت أروقة وساحات المسجد والشوارع المؤدية له بالمصلين، وسط استنفار كل القطاعات لمتابعة المساجد والجوامع التي تقام فيها "صلاة العيد"؛ وذلك حرصًا على سلامة المصلين.
وبذل مرور منطقة المدينة المنورة، جهودًا كبيرة في تنظيم حركة المرور من وإلى مسجد قباء، كذلك في جميع الطرق والشوارع التي شهدت كثافة مركبات؛ وخاصة المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.
، في مشهد مهيب.. شاهد آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد بمسجد قباء في المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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