شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: ضبط مطلقي النار على منزل وسيارة في حي الربوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قبضت الجهات الأمنية على مواطنين، بعد توفر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة عنده في حي الربوة بالرياض.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المواطنين بعد توفر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار على منزل في حي الربوة بالرياض، مشيراً إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.