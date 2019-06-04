شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان مغرداً: من جوار بيت الله الحرام.. كل عام والعالم بخير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المواطنين والمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك، وكتب عبر حسابه الرسمي في «تويتر» صباح اليوم (الثلاثاء):«أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير». وسأل الملك سلمان المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المواطنين والمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك، وكتب عبر حسابه الرسمي في «تويتر» صباح اليوم (الثلاثاء):«أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير». وسأل الملك سلمان المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

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