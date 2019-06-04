محمد بن مسعود - الدمام - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية تمكّنت بتوفيق الله من القبض على مواطنين اثنين، بعد توفر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة عنده بحي الربوة بمدينة الرياض.

وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. القبض على شخصين أطلقا النار على مركبة ومنزل في فيديو متداول عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-04 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية تمكّنت بتوفيق الله من القبض على مواطنين اثنين، بعد توفر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة عنده بحي الربوة بمدينة الرياض.

وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. Advertisements 04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440 08:30 AM صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية تمكّنت بتوفيق الله من القبض على مواطنين اثنين، بعد توفر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة عنده بحي الربوة بمدينة الرياض.

وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. ، القبض على شخصين أطلقا النار على مركبة ومنزل في فيديو متداول ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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