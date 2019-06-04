خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بالمسجد الحرام

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكة المكرمة صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الديوان الملكي بقصر الصفا كان في استقباله، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ووزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ونائب أمير منطقة الرياض، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.