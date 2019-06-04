الملك سلمان: أهنئكم بعيد الفطر المبارك من جوار بيت الله الحرام، كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير

غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على حسابه في تويتر، حيث قال ‏أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.