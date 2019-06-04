غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على حسابه في تويتر، حيث قال أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان: أهنئكم بعيد الفطر المبارك من جوار بيت الله الحرام، كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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