السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء



الرياض 1 شوال 1440 هـ الموافق 4 يونيو 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ، الشرقية ، القصيم والرياض يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتى الجوف وحائل .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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