بالصور.. اكتمال استعدادات «بلدية الأسياح» للعيد السعيد

أنهت بلدية محافظة الأسياح، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ، وذلك عبر تكثيف كل إمكاناتها لتحقيق المستويات المطلوبة في متابعة نظافة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية.

وشملت الاستعدادات تهيئة العديد من المواقع العامة في محافظة الأسياح، ابتهاجًا بهذه المناسبة، ومشاركة الأهالي فرحتهم؛ حيث قامت البلدية بتهيئة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وتجميل طرق ومداخل المحافظة بعقود الزينة التجميلية والأشكال الجمالية على أعمدة الإنارة والشوارع ولوحات التهنئة بالعيد.

كما وزعت البلدية هدايا لزوار المحافظة ليلة العيد؛ لإبراز مظاهر الفرح بمناسبة عيد الفطر، وشاركت في تجهيز وتنظيم مقرات احتفالات أهالي المحافظة «عين بن فهيد، الخصيبة، طريف، ضيدة»، ضمن فعاليات «عيدنا في حيّنا» لعام 1440ه.

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وتم تجهيز وتنظيف مصليات الأعياد في جميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية، بالإضافة لتهيئة متنزه الأمير فيصل بن بندر بسد مارد؛ استعدادًا لاستقبال المتنزهين من أبناء المحافظة والزوار بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الأسياح الدكتور عبدالمحسن بن يوسف العمَّار، أن البلدية تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حرصًا منها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة جميع أهالي والزائرين للمحافظة، والمراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية، من خلال تكثيف العديد من الحملات الرقابية والقيام بجولات يومية على المطاعم، ومحلات الحلاقة، ومحلات بيع الحلويات، كما حرصت البلدية على دعم خطة عمل المسالخ لاستقبال الذبائح، ومراقبة الملاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وذلك بتكليف عدد من الأطباء البيطريين للتأكد من تجهيز وتوفير كل الأدوات اللازمة لعملية الذبح، تحسبًا للأعداد المتزايدة للذبح التي تشهد زيادة كبيرة جدًا في الأعياد.

ورفع العمَّار أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد الأمين، وللأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، ولجميع أهالي محافظة الأسياح.