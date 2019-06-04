«موسم العيد» يُعلن انتهاء كل استعدادات نشر البهجة والسعادة في شوارع السعودية

أعلن «موسم العيد» اكتمال كل الاستعدادات؛ لتعزيز مظاهر البهجة والسعادة، عبر نشر ألوان الفرح وإطلاقها في سماء وطرقات «هذا العيد»، عن طريق الألعاب النارية والشوارع المزينة بالأضواء المتناسقة مع هوية «موسم العيد»، الذي ينطلق لأول مرة في المملكة بهوية بصرية موحدة وشاملة، في مختلف المناطق تحت مظلة «مواسم السعودية».
وعبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني لـ«مواسم السعودية»، كشف «موسم العيد» عن الهوية الرسمية، التي بدأت تنتشر تباعًا في كل شوارع مدن المملكة وميادينها، مع قرب انطلاق الموسم، الذي يهدف لإعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد، على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع.
وستكسو حلّة العيد الشوارع الرئيسية، والميادين، والحدائق العامة المقررة كمدن للعيد، ومقرات الاحتفالات الرسمية، ومواقع الفعاليات والعروض المتنوعة، التي ستتزين بالأضواء المتناسقة مع ألوان هوية العيد.
كما تم تحديد المواقع الرئيسية في المدن للاحتفاء بالعيد؛ بإطلاق الألعاب النارية طوال أيام عيد الفطر المبارك، إذ تم إعلان استاد الملك فهد كمقرٍ للألعاب النارية في مدينة الرياض، إضافة إلى الواجهة البحرية في مدينة الخبر، وحديقة الملك عبدالله في الهفوف، ومتنزه الردف في الطائف، وغيرها.
ومؤخرًا دُشن تطبيق «موسم العيد» على الأجهزة الذكية، وأصبح بإمكان الجميع، بكل سهولة، استعراض كل الأنشطة والعروض، ومعرفة مواقع الفعاليات وأوقاتها في جميع مناطق المملكة.
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