الجيش اليمني يقصف ويدمر مواقع حوثية في صعدة والحديدة

شنت قوات الجيش اليمني، اليوم، هجومًا واسعًا على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفاد موقع «سبتمبر نت»، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات الجيش اليمني تمكنت خلال الهجوم، من إحراز تقدمات كبيرة باتجاه مركز مديرية كتاف.

وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وفي ذات السياق، قصفت مدفعية الجيش عدة تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف مركز المديرية، مستهدفة سلسلة مرتفعات «عنبان، جبل الطير» الاستراتيجي الواقع على تخوم مركز المديرية، مخلفة خسائر كبيرة في صفوفها.

كما دمرت قوات الجيش اليمني موقعًا تستخدمه الميليشيا الانقلابية؛ لقصف أحياء مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح موقع «سبتمبر نت»، أن مدفعية الجيش دمرت موقعًا مستحدثًا لميليشيا الحوثي الانقلابية شمال شرق مطار الحديدة، كانت تنصب فيه الميليشيا مدفعيات ثقيلة تستخدمها لقصف أحياء سكنية في المدينة.

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وأسفر الاستهداف عن تدمير الموقع، ومصرع ثلاثة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين كانوا في الموقع ذاته.

وأفاد الموقع، بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية شنت خلال الساعات الماضية قصفًا مدفعيًا مكثفًا وعشوائيًا على أحياء متفرقة في المدينة؛ حيث قصفت الميليشيا الأحياء المدنية بــ17 قذيفة هاون؛ تزامنًا مع قصف بمختلف الأسلحة الرشاشة والمتوسطة.

يأتي هذا، في الوقت الذي جدد فيه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تأكيده خيانة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والعمل لصالح الأجندة الإيرانية.

وقال الرئيس هادي، في خطاب وجهه للشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر: إن الميليشيا الحوثية الانقلابية تصر على عرقلة كل مشاريع السلام، ورفض كل مقترح للتخفيف عن آلام اليمنيين ومواجعهم، مؤكدًا أن هذا الإصرار دليل على أنهم أداة لخدمة أجندة إيرانية لا تهمها مصلحة اليمن واليمنيين، وأنهم أداة إجرامية تهدد بها السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشاد هادي- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- بالدور التاريخي لدول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية في مساعدته ومساندته للتصدي للانقلاب، والوقوف مع الشعب اليمني في مختلف المجالات.