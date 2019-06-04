السعودية اليوم / الشيخ السديس يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر المبارك



مكة المكرمة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه وباسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر والثناء والتهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير

كما رفع معاليه التهنئة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل -حفظهم الله-.

وأشاد معاليه بالنجاح الكبير الذي تحقق منذ بداية الموسم بتكاتف جميع الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة، وما بذلته من جهود عظيمة خلال موسم رمضان المبارك.

وأكد معاليه أن ما تحقق من جهود متميزة وإنجازات عظمى خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين خلال هذا الموسم الفضيل ليس بالأمر الغريب على حكام هذه البلاد الطاهرة، فمنذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز –رحمه الله- حتى هذا العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وهي لا تألو جهداً في سبيل تطوير منظومة الخدمات المتكاملة خدمةً للحرمين وقاصديهما.

واختتم معالي الرئيس العام تهنئته داعياً المولى القدير أن يجعل هذا البلد شامخاً منعماً بالأمن والأمان وأن يوفق قيادتنا لما فيه الخير والصلاح لبلادنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها نعمة خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار وأن يعيد رمضان المبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواما عديدة وأزمنة مديدة.

// انتهى //

05:32ت م

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مكة المكرمة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه وباسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر والثناء والتهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.كما رفع معاليه التهنئة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل -حفظهم الله-.وأشاد معاليه بالنجاح الكبير الذي تحقق منذ بداية الموسم بتكاتف جميع الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة، وما بذلته من جهود عظيمة خلال موسم رمضان المبارك.وأكد معاليه أن ما تحقق من جهود متميزة وإنجازات عظمى خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين خلال هذا الموسم الفضيل ليس بالأمر الغريب على حكام هذه البلاد الطاهرة، فمنذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز –رحمه الله- حتى هذا العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وهي لا تألو جهداً في سبيل تطوير منظومة الخدمات المتكاملة خدمةً للحرمين وقاصديهما.واختتم معالي الرئيس العام تهنئته داعياً المولى القدير أن يجعل هذا البلد شامخاً منعماً بالأمن والأمان وأن يوفق قيادتنا لما فيه الخير والصلاح لبلادنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها نعمة خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار وأن يعيد رمضان المبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواما عديدة وأزمنة مديدة.// انتهى //05:32ت م0198

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