

محايل 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

قام محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس بجولة ميدانية على عدد من المرافق الحكومية والأمنية التابعه لمحافظة محايل .

وأوضح المحافظ أن هذه الجولة التي شملت الشرطة ، الدفاع المدني ، المرور، الدوريات الأمنية ، السجن ، البلدية ، الكهرباء تأتي بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وبحث معالجتها مع الجهات المختصة .

وحث في ختام زيارته منسوبي الإدارات الحكومية والأمنية على مضاعفة الجهود وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 م ، مبينًا أن جولته الميدانية القادمة ستشمل منشآت القطاع الصحي الحكومي والخاص لاستكمال حالة التقييم الكامل لها .

رافق المحافظ المكلف وكيل المحافظة المكلف يحي بن محمد العاصمي وعدد من منسوبي المحافظة .

// انتهى //

05:02ت م

0197





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يقوم بجولات على عدد من المرافق الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.