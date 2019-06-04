السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر المبارك



المدينة المنورة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه في برقية التهنئة :" يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠هـ ، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين" .

// انتهى //

04:56ت م

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المدينة المنورة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال سموه في برقية التهنئة :" يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠هـ ، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين" .// انتهى //04:56ت م0196

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