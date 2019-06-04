السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

رفع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه: يسرني أن أتقدم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الكريم بمزيد من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.

// انتهى //

04:19ت م

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الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا بالخير والبركة.وقال معاليه: يسرني أن أتقدم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الكريم بمزيد من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //04:19ت م0195

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