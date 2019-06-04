السعودية | شرطة الرياض : القبض على مطلقي النار على منزل ومركبة بحي الربوة

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين قاما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة عنده بحي الربوة . وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية تمكنت بتوفيق الله من القبض على مواطنين إثنين بعد توفر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة عنده بحي الربوة بمدينة الرياض ، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما . وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي الى سواء السبيل.

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