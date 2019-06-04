هنا رابط موقع منصة أبشر الرسمي | الاستعلام عن موعد وزارة الصحة .. رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي .....

خدمة جديدة تقدمها منصة أبشر الشاملة hgjhldkhj حيث يمكن الاستعلام من خلال موقع أبش الاستعلام ومعرفة رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي وهو الموقع التابع لوزارة الداخلية السعودية، وقد سهلت ويسرت هذه الخدمة الجديدة للمواطنين وكذلك المقيمين بالمملكة السعودية إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر من المنزل دون الحاجة لمشقة وعناء الذهاب لديوان الوزارة، وتعتبر هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة إضافة جديدة لموقع أبشر الإلكتروني، فينمكن من خلال موقع أبشر يمكن الاستعلام ومعرفة رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي وذلك برقم الهوية فقط.

كما يمكن أيضا الاستعلام ومعرفة المدفوعات الحكومية المشمولة بالخدمات والتي يعمل موقع أبشر على التوسع في تقديم خدماته الجديدة والعديدة التي جعلت من الموقع منصة إلكترونية تسهل وتيسر على المواطن السعودي حياته أينما كان، ومن خلال هذا التقرير سنوضح ونبين ونستعرض العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة أبش الإلكترونية.

كيف أفعل أبشر من منصة موقع أبشر الإلكترونية والخدمات التي تقدمها

تقدم منصة أبشر الإلكترونية العديد والعديد من الخدمات الإلكترونية التي سهلت ويسرت حياة المواطن السعودي في شتى أرجاء المملكة السعودية، وتنوعت هذه الخدمات ما بين خدمات الأحوال المدنية وخدمات الجوزات والمرور والأمن العام وشؤن الوافدين، وغيرها من الخدمات الأخرى العديدة، فعلى سبيل المثال لا الحصر يقدم موقع أبشر الخدمات التالية:

كيف أفعل أبشر إنشاء حساب جديد

لإنشاء حساب جديد وتفعيل خدمة أبش الإلكترونية يمكنك زيارة رابط إنشاء حساب “مستخدم جديد وأملا البيانات بعد الإطلاع على التعليمات التالية:

دخال رقم الهوية/الإقامة الخاص بك.

الإدخال غير الصحيح لرقم الجوال سيؤدي إلى فشل عملية التسجيل.

استخدام هوية شخص آخر بدلاً من استخدام هويتك الخاصة في عملية التسجيل هو إجراء غير قانوني.

رقم الجوال خاص بك فقط. نرجو عدم استخدامه فى أى حساب آخر تجنبا لإلغائه.

المسموح به في اسم المستخدم، أحرف إنجليزية، أرقام، على الأقل 8 حروف، والبداية بحرف كبير.

كلمة السر يجب أن تتبع سياسة كلمة السر المبينة أدناه:

سياسة كلمة السر: يجب أن تحتوي كلمة المرور على الأقل 8 خانات، ويجب أن تحتوي حرفا صغيرا على الأقل، ويجب أن تحتوي على رقم على الأقل، ويجب ألا تحتوي على رموز ( _ ، @ ، %، ! ، … )، ويجب ألا تحتوي على أكثر من أربع خانات من اسم المستخدم، ويجب ألا تحتوي على أكثر من أربع خانات متشابهة.

تأكيد كلمة المرور يجب أن يكون مثل كلمة المرور.

التأكد أن لغة الإدخال في لوحة المفاتيح هي اللغة الإنجليزية.

رابط منصة موقع أبشر الإلكترونية الصفحة الرئيسية

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الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية

طريقة تجديد هوية مقيم

طلب زيارة عائلية

حجز موعد تطعيم

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

كيفية استخراج جواز سفر

الاستعلام عن التأمين الصحي

خدمة بياناتي

الإبلاغ عن الوثائق المقودة

الاستعلام عن أحقية القيام بالحج

الاستفسار عن هل يمكن للمواطنين في الخارج استلام جواز السفر

الإجابة عبر رابط كيفية عمل تفويض لاستلام جواز السفر أو غيره.

طريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي

يمكن من خلال موقع أبش للخدمات الإلكترونية الاستعلام بسهولة ويسر عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي برقم الهوية وسنتابع معكم في خطوات مبسطة بالصور طريقة الاستعلام ومعرفة رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

أولاً قم بالدخول على موقع أبشر الإلكتروني.

ثانيا اضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

ثم اضغط على الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

سيطلب منك النظام تسجيل الدخول.

بعد التسجيل سوف تظهر أمامك نافذة بها بيانات مثل رقم الإقامة والرمز المرئي.

والصورة الأخيرة التي ستظهر لك بها كافة التفاصيل الخاصة بالمستخدم المستعلم،حيث تشمل المعلومات التي ستظهر لك على ما يلي:

رصيد المكفولين

رصيد المركبات

رصيد رخصة القيادة

رصيد الجوازات

رصيد الاستقدام و إجمالي الرصيد المتبقي.

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ونأمل أن يكون هذا التقرير قد أجاب على العديد من التساؤلات والاستفسارات الخاصة بكم عن خدمات موقع ومنصة أبشر الإلكترونية، كما يسعدنا التواصل معكم من خلال التعليقات للإجابة غن جميع الأسئلة الخاصة بكم، وسنجيب على جميع استفساراتكم من خلال الرد على التعليقات.