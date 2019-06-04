متي موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 1440 هجرية

صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة ؛ من المواعيد الهامة التي يبحث عنها كافة المواطنين والمقيمين والمعتمرين في مكة المكرمة، من أجل أداء صلاة عيد الفطر المبارك في موعدها في الحرم المكي، حيث أعلنت المحكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية، عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال المبارك في العام الحالي، وذلك بعدما تحرت رؤية الهلال في آخر أيام شهر رمضان المبارك.

ويعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك، من الصلوات التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أداءها في المساجد والساحات العامة بحضور المسلمين بالكامل من الرجال والنساء، ويتم بعدها إلقاء خطبة لكافة المسلمين الحاضرين للصلاة حول عيد الفطر.

ويبدأ بعد أداء الصلاة الذهاب إلى المتنزهات وغيرها من الساحات الجميلة من أجل التنزه والحصول على فرحة عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الانتهاء من صيام شهر رمضان.

موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 1440

وأعلنت أمانة مكة المكرمة، في بيان رسمي عن موعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك في كافة المناطق والمساجد بمختلف مناطق المكرمة، وذلك في تمام الساعة 5:57 بتوقيت المملكة العربية السعودية.