متي موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 1440 هجرية

يبحث كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية في وقتنا الحالي، عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل أداء الصلاة في موعدها كما حددها الدين الإسلامي، حيث إن صلاة العيد في المدينة المنورة لها طابع خاص وأهمية كبيرة لدى المواطنين والمقيمين والمعتمرين الذين يرغبون في أداء الصلاة.

وأعلنت المحكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال في العام الحالي، وذلك بعدما تمت رؤية الهلال في العديد من المناطق بالمملكة، لتعلن عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك والذي يوافق اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019.

ودعانا رسول الله صلي الله عليه وسلم، إلى أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد، ويجب ارتداء أفضل الثياب والظهور بالمظهر الحسن، من أجل الحصول على الاجر والثواب.

موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 1440

وكشفت منذ قليل أمانة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن موعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المدينة المنورة، وذلك في تمام الساعة 5:46 بتوقيت المدينة المنورة، وذلك للاستعداد الكامل للذهاب إلى المسجد.