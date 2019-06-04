أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تتواصل حتى الساعة الثالثة فجر غد الثلاثاء. وبينت الهيئة أن الحالة تشمل الخرج والعاصمة الرياض.

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كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تستمر حتى فجر غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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