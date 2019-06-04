خادم الحرمين يتلقى التهاني بعيد الفطر من ملك الأردن وأمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددًا من التهاني والتبريكات؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، من عدد من قادة الدول.

وتلقى الملك سلمان، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لأمير الكويت على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

وأيضًا تلقى الملك سلمان، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وبادله خادم الحرمين التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.

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كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالًا هاتفيًا، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.

وقدَّم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، جون أبي زيد، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وللشعب السعودي كافة بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال السفير أبي زيد: «يشرفنا أنا وزوجتي أن نحتفل معكم، وأن نستمتع بكرم ضيافة أصدقائنا وشركائنا السعوديين، فهذه الأيام المباركة تسلط الضوء على العديد من السمات والقيم الرائعة، التي يتميز بها الشعب السعودي، والتي نعتز نحن بها خلال وقتنا هنا، نتمنى لكم عيدًا مباركًا سعيدًا».