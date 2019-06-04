مصرع شخصين وإصابة 4 في تصادم مروّع لسيارتين بالباحة

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب أربعة آخرون بإصابات ما بين خطيرة ومتوسطة، في حادث تصادم مروّع بالباحة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، بأنه ورد بلاغ عن حادث تصادم بين سيارتين في تمام الساعة 21:59، مساء أمس الإثنين، عند المخواه في مدخل قرية ذي عين.

وأشار الزهراني، إلى أنه ورد بلاغ للعمليات عن وجود عدد من الإصابات، وتم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر، وفرقة من إسعاف الصحة، ومدير الشئون الإسعافية بالمنطقة عبدالله شرف الزهران، والقائد الميداني صالح علي محفوظ .

وتابع: «عند وصول أول فرقة للموقع، أفادت بوجود 6 إصابات بالموقع، وتم فرز الإصابات وتمثلت في ثلاث إصابات خطيرة، وإصابة توقف قلب وتنفس، وتم عمل cpr ، وهناك إصابة متوسطة تم التعامل معها إسعافيًا ونقلها لمستشفى المخواه العام، من قبل الفرق الإسعافية من الهلال الأحمر».

وأكمل الزهراني: «هناك أيضًا إصابة خطيرة، عبارة عن توقف للقلب وتنفس cpr، ونُقلت من قبل إسعاف الصحة».