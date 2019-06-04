جولة «عاجل» ليلة العيد بصالونات الحلاقة ومغاسل السيارات تكشف جشع الأسعار

تجوّلت «عاجل» ليلة عيد الفطر، على محال للحلاقة ومغاسل السيارات والملابس بجدة؛ لتكشف عن قيام أصحابها برفع الأسعار، استغلالًا لطقوس ليلة عيد الفطر، وإقبال الناس على صالونات الحلاقة ومغاسل السيارات والملابس.

وخلال جولة «عاجل»، أبدى كثيرون تذمرهم من رفع الأسعار، مشيرين إلى أن هذه الوقائع تتكرر دون موقف واضح من الجهات المسؤولة.

وحول رفع الأسعار في ليلة العيد، قال المواطن سعد العمري، إن رفع الأسعار ليلة العيد مرتبط بعدة عوامل، منها الموقع والديكور وجنسية الحلاق والخدمة المقدمة للزبون.

وأشار إلى أن الأمانة هي الجهة الوحيدة المخولة بإلزام صالونات الحلاقة بالتسعيرة حسب الخدمة، ووضع التسعيرة في مكان واضح حتى يتمكن المواطن أو المقيم من الاطلاع على التسعيرة قبل الحلاقة.

كما كشفت جولة «عاجل» أيضًا على محال مختلفة من محلات غسيل المركبات أو الملابس، عن تأهبهم لرفع الأسعار وربطها بكثرة الطلب، وذلك قبل العيد، مشيرين إلى أن هذا الوقت هو وقت الربح الحقيقي لهم طوال العام.