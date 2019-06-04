تجوّلت «عاجل» ليلة عيد الفطر، على محال للحلاقة ومغاسل السيارات والملابس بجدة؛ لتكشف عن قيام أصحابها برفع الأسعار، استغلالًا لطقوس ليلة عيد الفطر، وإقبال الناس على صالونات الحلاقة ومغاسل السيارات والملابس.
وخلال جولة «عاجل»، أبدى كثيرون تذمرهم من رفع الأسعار، مشيرين إلى أن هذه الوقائع تتكرر دون موقف واضح من الجهات المسؤولة.
وحول رفع الأسعار في ليلة العيد، قال المواطن سعد العمري، إن رفع الأسعار ليلة العيد مرتبط بعدة عوامل، منها الموقع والديكور وجنسية الحلاق والخدمة المقدمة للزبون.
وأشار إلى أن الأمانة هي الجهة الوحيدة المخولة بإلزام صالونات الحلاقة بالتسعيرة حسب الخدمة، ووضع التسعيرة في مكان واضح حتى يتمكن المواطن أو المقيم من الاطلاع على التسعيرة قبل الحلاقة.
كما كشفت جولة «عاجل» أيضًا على محال مختلفة من محلات غسيل المركبات أو الملابس، عن تأهبهم لرفع الأسعار وربطها بكثرة الطلب، وذلك قبل العيد، مشيرين إلى أن هذا الوقت هو وقت الربح الحقيقي لهم طوال العام.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة «عاجل» ليلة العيد بصالونات الحلاقة ومغاسل السيارات تكشف جشع الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.