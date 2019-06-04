نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على 5 مناطق بالمملكة اليوم

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق «الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض» يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، اليوم.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة»؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتي الجوف وحائل .

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

ووفق نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فقد شهدت منطقتا جازان وعسير هطول أمطار، مصحوبة بتدني الرؤية ونشاط في الرياح.

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وأشارت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وسيول، ونشاط في الرياح السطحية.

وبدأت الحالة الجوية في المنطقتين الساعة الواحدة ظهر أمس الإثنين، وانتهت في جازان الساعة التاسعة مساء أمس، بينما انتهت في عسير الساعة العاشرة.