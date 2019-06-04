السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل معاليه الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهم الله لهذا الوطن العزيز ويعيد هذه المناسبة المباركة علي الجميع ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل القيادة الرشيدة.

//انتهى//

03:40ت م

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الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهم الله لهذا الوطن العزيز ويعيد هذه المناسبة المباركة علي الجميع ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل القيادة الرشيدة.//انتهى//03:40ت م0190

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