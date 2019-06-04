

الدمام 29 رمضان 1440هـ الموافق 3 يونيو2019م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة، حلول عيد الفطر السعيد.

وقال سموه " يسرني أن أتقدم لمقامكم الكريم حفظكم الله بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الكريمة ، وكل عام وأنتم بخير".

// انتهى //

02:30ت م

0187





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.