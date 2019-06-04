السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك



الدمام 29 رمضان 1440هـ الموافق 3 يونيو2019م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه " يطيب لي أن أتقدم لمقامكم الكريم حفظكم الله بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مقامكم الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة، والله يحفظكم ويرعاكم سيدي، وكل عام وأنتم بخير".

// انتهى //

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