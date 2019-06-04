أجواء حارة على المملكة ونصائح لأول أيام عيد الفطر

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أكد الراصد الجوي سامي الحربي، أن صباح اليوم أول أيام عيد الفطر يشهد أجواء حارة، أقلها حرارة على شمال المملكة، وأشدها منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تكون السواحل الشرقية والغربية رطبة؛ مما تزيد من الإحساس بالحرارة.

ونصح الحربي بعدم التعرض المباشر للشمس، مع أخذ قارورة ماء للشرب أثناء المعايدة، خاصةً من يعيد مشيًا على الأقدام، مع توفير عبوات ماء وعصائر للأطفال.