شكرا لقرائتكم أسرة تحرير “المواطن” للقيادة والشعب : كل عام وأنتم بخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-04 أسرة تحرير “متابعات الخليج 365” للقيادة والشعب : كل عام وأنتم بخير متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements تتقدّم أسرة تحرير صحيفة “متابعات الخليج 365” بخالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى الأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وتسأل الصحيفة الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، والقيادة والشعب في أمن وأمان والأمتين العربية والإسلامية.









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