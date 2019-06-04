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تنفيذ أكبر مشعال في بيدة الباحة إحياء للتراث القديم
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
تشتهر منطقة الباحة بعادات وتقاليد استعدادًا لعيد الفطر المبارك ومنها “المشعال”، حيث إن هذه العادة قديمة جدًّا في المنطقة، وكان أهالي كل قرية يستعدون منذ بداية دخول شهر رمضان بتجميع أدوات “المشعال”.
“متابعات الخليج 365” تعرض نبذة مختصرة عن عادة “المشعال” القديمة، الذي يعد إحدى العادات التي كان الأهالي يستخدمونها كإعلان لكافة القرى بدخول العيد.
ومكونات المشعال هي مجموعة من الأشجار وأدوات أخرى، مع ضرورة أن يكون الارتفاع عاليًا جدًّا، حيث كان الأهالي يحرسونه؛ حتى لا يعبث به أحد.
وإحياءً لهذه العادة القديمة، أشعل أهالي قرى آل زياد بمركز بيدة التابع لمحافظة القرى، أكبر مشعال في منطقة الباحة بموافقة كريمة من إمارة المنطقة.
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