ما أقل مبلغ دعم في حساب المواطن ؟

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن أقل مبلغ دعم يحصل عليه المستفيدين بالبرنامج، وذلك قبل أيام من صرف الدفعة الـ19 من الدعم.

وأجاب حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالقول: إنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

ولم يتبقَّ سوى أقل من أسبوع فقط على إيداع الدفعة الجديدة وهي الدفعة التاسعة عشرة من الدعم في حساب متابعات الخليج 365، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.