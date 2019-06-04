8 سنن في عيد الفطر المبارك

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، أن هناك 8 سنن عيد الفطر المبارك.

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وقالت: إن من سنن عيد الفطر المبارك، التكبير بدءًا من ليلة العيد والجهر به عند الذهاب إلى صلاة العيد، مع الذهاب مشيًا من طريق والعودة من طريق آخر.

وضمن سنن العيد أيضًا الاغتسال يوم العيد، واصطحاب الأهل والأطفال لأداء الصلاة، مع لبس أحسن الثياب والتطييب.

وأيضًا من سنن صلاة العيد أداء الصلاة والاستماع إلى الخطبة، والأكل قبل الخروج إلى الصلاة ويفضل أكل تمرات، أما التهنئة بالعيد فيقال فيها: “تقبل الله منك”.