- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 8 سنن في عيد الفطر المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
8 سنن في عيد الفطر المبارك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، أن هناك 8 سنن عيد الفطر المبارك.
وقالت: إن من سنن عيد الفطر المبارك، التكبير بدءًا من ليلة العيد والجهر به عند الذهاب إلى صلاة العيد، مع الذهاب مشيًا من طريق والعودة من طريق آخر.
وضمن سنن العيد أيضًا الاغتسال يوم العيد، واصطحاب الأهل والأطفال لأداء الصلاة، مع لبس أحسن الثياب والتطييب.
وأيضًا من سنن صلاة العيد أداء الصلاة والاستماع إلى الخطبة، والأكل قبل الخروج إلى الصلاة ويفضل أكل تمرات، أما التهنئة بالعيد فيقال فيها: “تقبل الله منك”.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 سنن في عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.