شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جدة: سفلتنا أراضي أبحر دون إذن ملاكها.. ونثق بالشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكد أمين محافظة جدة صالح التركي أن كافة فعاليات «موسم جدة» ستكون متاحة للجميع. وقال: «اليوم نحترم شبابنا ونقدرهم، ولا يوجد ما يمنعهم من الدخول لأي مركز ترفيهي». وأضاف: «ثقتنا كبيرة بالشباب، وثقتنا بأخلاقنا كبيرة جدا».

واعترف أمين جدة في مؤتمر صحفي أمس الأول (الأحد) أن الأمانة عملت على «سفلتة وتنظيف العديد من الأراضي البيضاء» في أبحر دون مشاورة ملاكها، لتجهيزها مواقف للسيارات للتسهيل على زوار الفعاليات الترفيهية في موسم جدة. وأوضح التركي أن الأراضي المؤهلة ملك لرجال الأعمال وليست للأمانة، لافتاً إلى أن الأمانة لم تتواصل مع ملاك الأراضي مقدماً لضيق الوقت. وشدد على أن الأمانة ستحافظ على جميع الأراضي المستخدمة.