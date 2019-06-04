أمير جازان: تجاوزنا مشكلة انقطاع الكهرباء.. نتمنى أن لا تتكرر

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الختارش (جازان) أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، حل مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة، وبصدد مناقشة الخطط المستقبلية والمشاريع التنموية الأخرى، متمنيا ألا يحدث ذلك مرة أخرى. جاء ذلك خلال استقباله مساء أمس (الإثنين)، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي، والرئيس التنفيذي للشركة فهد حسين السديري، وممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة، مبينا أن انقطاع الكهرباء الذي شهدته المنطقة الجنوبية حظي باهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الداخلية، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، حل مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة، وبصدد مناقشة الخطط المستقبلية والمشاريع التنموية الأخرى، متمنيا ألا يحدث ذلك مرة أخرى. جاء ذلك خلال استقباله مساء أمس (الإثنين)، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي، والرئيس التنفيذي للشركة فهد حسين السديري، وممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة، مبينا أن انقطاع الكهرباء الذي شهدته المنطقة الجنوبية حظي باهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الداخلية، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

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