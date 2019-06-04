شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: ضبط 122 طن أغذية مغشوشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أدت 1209 زيارات نفّذها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء لـ878 منشأة غذائية في مناطق الرياض والقصيم وحائل تصنع أو تخزن منتجات يكثر استهلاكها خلال رمضان إلى ضبط أكثر من 122 طناً منتجات غذائية مخالفة. وجرى خلال الزيارات التفتيشية إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة، وكانت أبرز المخالفات استخدام أوانٍ أو معدات غير مناسبة لملامسة الغذاء، وخلط المنتج النهائي مع المنتج الأولي، وتدني مستوى نظافة المنشأة، ومخالفة اشتراطات البطاقة الغذائية، وعدم وجود شهادات صحية للعمال أو انتهاء صلاحيتها. وتأتي هذه الزيارات التفتيشية ضمن خطة وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من التزام المنشآت الغذائية في أنحاء المملكة باشتراطات الهيئة ومطابقة ما يتم تصنيعه وتخزينه وتوزيعه باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحقق سلامة ومأمونية الغذاء.

أدت 1209 زيارات نفّذها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء لـ878 منشأة غذائية في مناطق الرياض والقصيم وحائل تصنع أو تخزن منتجات يكثر استهلاكها خلال رمضان إلى ضبط أكثر من 122 طناً منتجات غذائية مخالفة. وجرى خلال الزيارات التفتيشية إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة، وكانت أبرز المخالفات استخدام أوانٍ أو معدات غير مناسبة لملامسة الغذاء، وخلط المنتج النهائي مع المنتج الأولي، وتدني مستوى نظافة المنشأة، ومخالفة اشتراطات البطاقة الغذائية، وعدم وجود شهادات صحية للعمال أو انتهاء صلاحيتها. وتأتي هذه الزيارات التفتيشية ضمن خطة وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من التزام المنشآت الغذائية في أنحاء المملكة باشتراطات الهيئة ومطابقة ما يتم تصنيعه وتخزينه وتوزيعه باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحقق سلامة ومأمونية الغذاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء»: ضبط 122 طن أغذية مغشوشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.