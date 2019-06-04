شكرا لقرائتكم خبر عن التركي: حولنا أراضي خاصة لمواقف.. نعتذر للغاضبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكد أمين محافظة جدة صالح التركي لـ«الخليج 365» أن كافة فعاليات واحتفالات العيد في المحافظة متاحة للجميع، مشددا على ثقته الكبيرة بالشباب السعودي، وقال: «أثق في الشباب ثقة تامة، وجميع الفعاليات والاحتفالات متاحة لهم، فهم أبناؤنا وفيهم الثقة كبيرة وقد غرست فيهم القيم والأخلاق، والنظام كفل حقوق الجميع».

وحول ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي حول عدم وجود أماكن محددة للعائلات وأخرى للشباب في المطاعم والأسواق والمرافق في جدة، قال التركي: «أقسام العائلات موجودة وكذلك الشباب ولا مساس بها، والحديث عن الفعاليات واحتفالات العيد التي تندرج ضمن موسم جدة والتي تقام في مواقع عدة ومنها المجمعات التجارية والأماكن العامة متاحة للجميع ومنهم الشباب». وكان أمين جدة كشف خلال إطلاق المؤتمر الصحفي لموسم جدة قيام الأمانة بسفلتة بعض الأراضي الخاصة وتحويلها إلى مواقف للفعاليات في موسم جدة، وقال التركي: «أشكر أهالي وسكان جدة، فعندما بحثنا عن مواقف لتلك الفعاليات ووجدنا بعض الأراضي وجهت أمرا بسفلتتها وتحويلها لمواقف، وأعلم أنها أراض خاصة، وأشكر ملاك الأراضي ممن اتصلوا مشجعين وقدموا أراضيهم بالمجان، وكانوا سعداء لتقديمهم إياها». كما قدم التركي اعتذاره ممن غضب وعاتب «كونها أرضه وملكه، ولكن الظروف حتمت علينا التصرف السريع، فالوقت ضيق ونحتاج للتحرك ولا نعرف المالك». ومازحهم قائلا: «سنحمي حقوقكم. وقد باشرت الأمانة تنظيفها بالمجان، وسفلتتها، رغم أن النظام يلزم الملاك بنظافتها، ولكن ما شاهدته من موقف كان كبيرا ومشجعا ومتفاعلا وقد بادر البعض بتقديم أرضه، وأود أن أؤكد لهم أن حقوقهم محفوظة، وسنحافظ على أملاككم».