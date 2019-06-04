شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إتلاف 17 طن أغذية وحلويات فاسدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أتلفت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة أمس (الإثنين)، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بوكالة الخدمات 17 طناً من المواد الغذائية والحلوى الفاسدة والمجهولة المصدر في حملة استباقية على أسواق حراج الصواريخ، وذلك ضمن جهود الأمانة في حملة الرقابة البلدية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

ولفت رئيس بلدية المليساء المهندس أحمد الزهراني، إلى أن فريق الرقابة نفّذ حملة على حراج الصواريخ بالخمرة وضبط باعة مخالفين يعرضون كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بأسعار أقل من السوق، مشيراً إلى أنه تم رصد مخالفات عدة كافتراش الطريق العام، وتخزين المواد الغذائية جوار المبيدات الحشرية والمنظفات، فضلاً عن تعريض المواد الغذائية تحت درجة حرارة عالية لأشعة الشمس وفوق سطح الطريق مباشرة.

وبين الزهراني أن البلدية أتلفت 12 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، و5 أطنان حلويات، بجانب إتلاف 7 أطنان منظفات ومبيدات حشرية، وإزالة 7 بسطات مخالفة، مؤكداً استمرارية متابعة السوق لرصد ومنع أي مخالفات تهدد صحة وسلامة السكان والزائرين وتشوه المظهر العام.

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